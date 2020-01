Politano-Spinazzola, rissa tra Inter e Roma. Sky annuncia: “Ci saranno…”

Sembra ormai certo: lo scambio tra Inter e Roma che avrebbe dovuto portare Matteo Politano in giallorosso e Leonardo Spinazzola in nerazzurro non si farà. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha infatti dato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa saltata fra i due club. Tra le parti, aggiunge Di Marzio, resta una forte tensione, e di sicuro non mancheranno reazioni ufficiali in merito alla vicenda. Quel che è certo è che l’operazione è naufragata.

Ora, le due società sonderanno altre piste per completare il loro mercato. Per l’Inter, per esempio, si fa il nome di Victor Moses: “Non sono bastati gli ultimi tentativi (obblighi, presenze, minuti): lo scambio #Politano-#Spinazzola non “s’ha da fare” tra @OfficialASRoma e @Inter. Tra i due club resta una forte tensione, non mancheranno le reazioni ufficiali @SkySport #calciomercato“, ha scritto il giornalista.