Porto-Inter, poco ottimismo su Skriniar. Dzeko favorito su Lukaku. Brozovic in panchina

Le possibili scelte di formazione di Inzaghi in vista della trasferta di Oporto. Lo slovacco ancora in dubbio

Nella giornata di ieri Milan Skriniar è tornato a correre e a lavorare con il pallone, seppur in maniera differenziata rispetto ai compagni. Ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, non c’è molto ottimismo riguardo a un suo recupero per la sfida di martedì. "Non c’è molto tempo a disposizione, c’è dunque anche un fatto di condizione fisica da valutare, al netto del problema alla schiena".