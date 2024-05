Si è ufficialmente chiusa ieri l'era di Suning al comando dell'Inter. Dopo non aver rimborsato a Oaktree il prestito di circa 395 milioni di euro elargito nel 2021, infatti, Steven Zhang ha perso il controllo del club nerazzurro dopo quasi 8 anni. Un'era di rinascita, di investimenti corposi (almeno nella prima parte dell'avventura) e di vittorie. Sono sette trofei in 8 anni (1 scudetto, 2 Coppa Italia e 3 Supercoppa Italiana). Zhang lascia un'Inter vincente, molto diversa da quella che trovò al suo arrivo. Era il 21 agosto del 2016 quando la prima Inter targata Suning scendeva in campo ufficialmente, a Verona contro il Chievo. I nerazzurri persero per 2-0 con una doppietta di Birsa. Da lì, molte cose sono cambiate, soprattutto a livello di qualità della rosa. Ma com'era la prima Inter cinese? Ecco la formazione che scese in campo al Bentegodi: