Primavera, pagelle Inter-Roma: Akinsanmiro un fattore, Stante è insuperabile

Matjaz 6,5 Sicuro in difesa, qualche sbavatura in fase di impostazione.

Kamate 5,5 Prova qualche spunto dei suoi, ma non è giornata. Fumoso. (dal 31' st Di Maggio 6,5 Entra e ha due occasioni per segnare, porta energia ed entusiasmo)

Zuberek 5,5 Chiuso nella morsa dei centrali avversari, non riesce neanche a usare il fisico per rendersi utile da sponda. Un po' meglio nella ripresa, ma non è abbastanza. (dal 16' st Sarr 6 Si muove molto e con un bel tocco manda in porta Di Maggio)