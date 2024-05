Stante 5 In difficoltà contro Russo come mai nel corso della stagione. (dal 18' st Spinaccè 5,5 Almeno trova il gol, ma l'arbitro annulla tutto)

Alexiou 5,5 Fatica anche lui a rimanere a galla.

Cocchi 6,5 Il più giovane in campo, ma ancora una volta il fattore età non conta. Intraprendente, attacca con costanza sulla sinistra, mette in mezzo tanti palloni e prova anche il tiro. Il futuro è suo. (dal 32' st De Pieri sv)

Akinsanmiro 5 Anonimo, confusionario: uno dei più deludenti. (dal 1' st Di Maggio 5,5 Non riesce a dare la scossa, finendo per subire il grigiore generale della squadra. Da una sua iniziativa arriva però il gol di Aidoo)

Stankovic 5,5 Sotto gli occhi di papà Dejan e dei fratelli, non riesce a prendere per mano la squadra.

Berenbruch 6 Tra i pochissimi a salvarsi: nulla di trascendentale, ma almeno ci prova.

Kamate 5 Il numero 10, il migilor marcatore della stagione, quello dal quale tutti si attendono la giocata risolutrice. Nulla di tutto questo.

Sarr 5 Il confronto con Russo è impietoso: da una parte un attaccante sempre pericoloso, che tiene in apprensione dal solo la difesa avversaria, letale quando riceve il pallone; dall'altra una prestazione totalmente anonima. (dal 1' st Lavelli 5,5 Fa sicuramente meglio di Sarr, pur senza riuscire a combinare granchè. Difficile capire la panchina iniziale)

Owusu 5 Il Sassuolo lo marca a vista, ma lui si eclissa da solo. Spreca un'occasione colossale per riaprire il match. (dal 1' st Quieto 5,5 Qualcosa in più di Owusu, ma anche per lui serata difficile)

Chivu 5 Approccio completamente da cancellare, con il Sassuolo che domina nei primi minuti e passa subito in vantaggio. Nella ripresa rivolta la squadra come un calzino e si gioca il tutto e per tutto con la speranza di riaprire la gara, senza riuscirci. "Tradito" dai più esperti, sbaglia sia le scelte iniziali che i cambi. Spiace chiudere così.