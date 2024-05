Cristian Chivu, tecnico dell'Inter Primavera, ai microfoni di Sportitalia ha commentato la sconfitta rimediata contro il Sassuolo che interrompe il cammino dei suoi ragazzi verso lo scudetto di categoria: "Il bello del playoff è cha dà a tutte le squadre qualificate la possibilità di vincere il campionato. Becchi la giornata storta, com'è capitato a noi, e finisci fuori nonostante una stagione fatta molto bene. L'importante, e l'ho detto anche nello spogliatoio, è il percorso fatto, i miglioramenti, quello che deve rimanere anche per il dopo. Sono giovani, hanno ancora la possibilità di portare avanti il progetto di un gruppo fantastico, per poi riprovarci l'anno prossimo. Molti di loro andranno via, fa parte di un percorso di un ragazzo giovane, che deve abituarsi a giocare un certo tipo di partite, a giocare a pallone, per inseguire il loro sogno.