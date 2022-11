Primavera, pagelle Inter-Udinese: Esposito entra e decide, Grygar corre per due

Dervishi 5,5 Si fa saltare troppo facilmente da Buta in occasione del gol dell'Udinese, non spinge ed è spesso troppo timido in entrambe le fasi. (dal 38' st Biral sv )

Andersen 5,5 Lento e poco reattivo, la sua presenza in mezzo al campo si sente poco. (dal 29' st Kamate 6 Ossigeno a un reparto in difficoltà)

Pelamatti 6,5 Parte fortissimo, e dal suo piede nasce il vantaggio dell'Inter. Mettere in mezzo altri palloni velenosi, ma i compagni non ne approfittano. Cala alla distanza.

Zuberek 5,5 Come al solito tanto lavoro sporco a favore dei compagni, ma nulla quando si tratta di colpire. (dall'11' st Esposito 7 Ancora una volta entra benissimo in campo: contro la Juventus si era guadagnato un rigore, questa volta si regala la gioia personale con un gol da centravanti vero)

Chivu 6,5 Serviva una vittoria, non importava come, e la ottiene, in attesa di miglioramenti dal punto di vista qualitativo. Quarto risultato utile consecutivo che regala ottimismo in vista del nuovo anno.