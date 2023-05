Primavera, pagelle Inter-Sampdoria: Sarr sfrutta l’occasione, Akinsanmiro intraprendente

Vittoria importantissima per l’Inter Primavera, che batte 2-1 la Sampdoria in rimonta e tiene accese le speranze di qualificazione ai playoff. Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Sampdoria: Botis 6,5 Dà sicurezza alla squadra pur senza...

Vittoria importantissima per l'Inter Primavera, che batte 2-1 la Sampdoria in rimonta e tiene accese le speranze di qualificazione ai playoff.

Akinsanmiro 6,5 Il più intraprendente in mezzo al campo: contrasta e riparte, anche in bello stile.

Sarr 7 Ottima prestazione, non solo per il gol: fa da torre, lotta con i difensori avversari e crea spazi per i compagni. Gioca al posto di Esposito e sfrutta bene l'occasione. (dal 18' st Zefi sv La sua partita dura meno di 10 minuti: sfortunato. Dal 29' st Di Maggio 7 Non poteva scegliere occasione migliore per segnare il suo primo gol in campionato)