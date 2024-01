Primavera, pagelle Torino-Inter: Cocchi entra bene in campo, male i due terzini

Stante 6,5 Il migliore della linea difensiva, e non è una novità: chiude ogni varco, non lascia spazio agli attaccanti avversari. (dal 15 st Stankovic 6 Chivu lo mette al centro della difesa per migliorare la costruzione dal basso: qualche sventagliata e poco più)

Matjaz 6 Si limita a spalleggiare Stante.

Motta 5,5 Colpevolmente sorpreso da Ciammaglichella in occasione del vantaggio del Torino. (dal 25' st Cocchi 6,5 Entra bene in campo, attacca sulla sinistra con intraprendenza. Sarebbe servito prima)

Akinsanmiro 6,5 Corre fino all'ultimo minuto, lotta in mezzo al campo e riparte. Sfiora anche il gol.

Bovo 6 Si limita al compitino: pochi errori, ma anche poche iniziative. (dal 40' st Vedovati sv)

Berenbruch 6,5 Lui c'è sempre: macina chilometri come al solito, è utile in entrambe le fasi di gioco.

Kamate 5,5 La fascia da capitano al braccio non gli dà energie extra, in un momento in cui fatica a replicare quanto fatto vedere a inizio stagione.

Spinaccè 6 Si ritrova spesso a lottare contro la difesa del Torino: riceve pochi palloni, ma ha il merito di costruirsi un'occasione sulla quale Abati gli strozza in gol l'esultanza.

Quieto 5,5 Prestazione opaca, prova ad accendersi ma non è giornata. (dal 15' st Sarr 5,5 Qualche sponda e poco più)

Chivu 6 Comprensibile la scelta di ruotare alcuni elementi. La squadra segue il solito spartito, ma non riesce a pungere in avanti dopo la scorpacciata di gol di sabato contro la Lazio.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.