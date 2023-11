Il centrocampista albanese non sarà a disposizione di Inzaghi per la gara in programma questa sera a San Siro

Kristjan Asllani non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida di questa sera contro il Frosinone: il centrocampista albanese, come comunicato dall'Inter, ha accusato un problema muscolare che lo costringerà a saltare il match in programma tra poco più di un'ora a San Siro.