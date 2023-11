Inter-Frosinone, formazioni UFFICIALI: torna Dumfries dal 1′. Thuram-Lautaro in attacco

Le scelte di formazione del tecnico nerazzurro in vista di Inter-Frosinone

Tre punti per riprendersi la vetta. L'Inter vuole rispondere alla vittoria della Juve e approfittare dei passi falsi di Milan e Napoli. A San Siro arriva il Frosinone, una delle rivelazioni di questa prima parte di campionato. Ecco perché non bisogna sottovalutare la squadra di Di Francesco, lo sa bene Simone Inzaghi che ha scelto l'undici titolare.

In porta Sommer, in difesa Darmian vince il ballottaggio con de Vrij, completano il reparto Acerbi e Bastoni. A destra torna Dumfries dal 1', a sinistra c'è Dimarco. Completano il centrocampo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco torna la coppia titolare formata da Lautaro e Thruam.