Pronostico Milan-Inter? Caressa e Zazzaroni d’accordo sul risultato finale

Come finirà Milan-Inter? Tifosi e addetti ai lavori si interrogano, più del solito, considerando la posta in palio più alta del solito. Con una vittoria, infatti, la squadra di Simone Inzaghi si aggiudicherebbe matematicamente lo scudetto della seconda stella, proprio in casa dei rivali rossoneri, che al momento inseguono in classifica a -14.

E' tempo di pronostici anche per Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, all'interno della consueta rubrica del sabato su Radio Deejay. Comincia il telecronista e conduttore di Sky Sport: "Per me X, giocheranno alla morte per non far vincere il campionato all'Inter. Vengono da una settimana difficile". "Dici? Allora è X anche per me", la risposta di Ivan Zazzaroni.