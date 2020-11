Inter, bordata di Longhi contro Eriksen. Ravezzani replica: “Mi rifiuto di credere che…”

Fabio Ravezzani ha analizzato il pareggio dell’Inter a Bergamo concedendosi una riflessione su Conte e sul futuro della panchina nerazzurra. Tra i temi analizzati anche quello dell’utilizzo di Christian Eriksen, che secondo il direttore di TL sarebbe pessimo.

Non è per nulla d’accordo Bruno Longhi: “L’utilizzo di Eriksen, per quello che ha dimostrato di poter dare all’Inter, lo ritengo perfetto. Forse addirittura eccessivo”.

Ribatte Ravezzani: “Però mi rifiuto di credere sia tanto scarso”.

Concorda Longhi, che conclude: “Su questo punto sono d’accordo. Ma all’Inter non ha dimostrato nulla di ciò che ha fatto vedere al Tottenham. Non è colpa di Conte, che lo vede e lo giudica ogni giorno. È colpa sua”.