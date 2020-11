Ravezzani: “Inter, solo questa finestra se si vuole cambiare Conte. E la soluzione è…”

Ennesimo pareggio beffa per l’Inter, che a Bergamo viene raggiunta nel finale dal gol di Miranchuk ed esce dal Gewiss Stadium con un punto che serve a poco. Al centro delle critiche, ancora una volta, Antonio Conte, sotto accusa per i cambi e per la mancata variazione tattica a gara in corso.

In merito al futuro del tecnico, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha scritto su Twitter: “”L’Inter ha solo questa finestra se vuole cambiare allenatore. Decisione difficile. Certo, Conte ha perso forza propulsiva e se si ritiene che il problema sia la difesa a 3 e il pessimo utilizzo di Eriksen, la soluzione si chiama Allegri. Io però resterei su Conte, malgrado tutto”.