Sky – Reggina-Inter, Lukaku c’è: il piano di Inzaghi. Out Dumfries e altri tre

Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport 24, Romelu Lukaku prenderà parte alla sfida contro la Reggina domani. Inzaghi deciderà quanto minutaggio dare al belga ma, in ogni caso, l'attaccante punta a mettere minuti nelle gambe per ritrovare la forma migliore.

Sarà convocato anche Onana mentre non parte per Reggio Calabria Handanovic, a differenza di quanto è accaduto sabato scorso per l'amichevole con il Betis, quando il camerunense rimasto ad Appiano e lo sloveno invece era presente. Ci sarà a Reggio anche De Vrij mentre Dumfries resterà alla Pinetina per ritrovare la forma dopo aver chiuso il Mondiale con qualche acciacco. Assenti per l'amichevole di domani anche D'Ambrosio e Correa, oltre a Brozovic e Lautaro, entrambi ancora in vacanza.