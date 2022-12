FCIN1908 / Verso Reggina-Inter, Lukaku pronto al rientro. Due gli assenti

L' Inter torna in campo a lavorare in vista dell'amichevole in programma domani contro la Reggina . Il club nerazzurro al completo ha festeggiato ieri il compleanno del presidente Steven Zhang e il Natale ormai alle porte. Oggi la squadra è impegnata ad allenarsi. Simone Inzaghi valuterà chi convocare per il test e diramerà la lista nella giornata di domani.

Come raccolto da FCINTER1908, D'Ambrosio e Correa potrebbero non essere convocati per la sfida contro la Reggina. In questi giorni non hanno svolto lavoro in gruppo, ma potrebbero tornare a farlo presto. Romelu Lukaku, che scalpita e per il quale ieri tutta la dirigenza nerazzurra ha speso parole molto positive, potrebbe invece essere convocato e iniziare a mettere minuti nella gambe in vista della ripresa del campionato. É presumibile pensare che dopo l'amichevole di domani il mister conceda alcuni giorni di riposo ai giocatori in modo che ognuno di loro possa trascorrere il Natale con le rispettive famiglie. Il programma verrà definito in questi giorni. Il 29 dicembre i nerazzurri scenderanno in campo per l'ultimo test, quello contro il Sassuolo. Bisognerà farsi trovare pronti. Il 4 gennaio riparte un nuovo campionato, nel quale l'Inter vuole tornare a ritagliarsi uno spazio da protagonista.