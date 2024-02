Contro i nerazzurri di Bergamo, tornati a San Siro tre giorni dopo averci pareggiato col Milan, quelli di Milano hanno ottenuto ciò che volevano, pur senza potere schierare Çalhanoglu, ben sostituito da Asllani, e Thuram, rimpiazzato da Arnautovic. Entrambi dovrebbero riposare lunedì contro il Genoa, poi rientrare per la sfida di sabato 9 marzo a Bologna e soprattutto per quella di quattro giorni dopo a Madrid, ritorno degli ottavi di Champions contro l’Atletico. Perché adesso l’Inter ha messo la distanza fra sé e le inseguitrici che consente di pensare all’Europa.

