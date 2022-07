Repubblica: “Oggi giorno di Skriniar al Psg. Inter, ecco chi sarà l’ultimo colpo”

Continua la fase di stallo tra l'Inter e Paulo Dybala , che non potrà essere ufficializzato finché il club nerazzurro non completerà qualche uscita in attacco. E si fa avanti con forza la Roma, con Jose Mourinho che vuole assolutamente la Joya: "Una volta ceduto Zaniolo potrà partire l’assalto a Dybala, con cui la dirigenza della Roma si è incontrata nei giorni scorsi. La Joya è di ritorno da Miami, dove ha passato le vacanze restando a stretto contatto con il suo entourage: Mourinho lo vuole a tutti i costi", scrive La Repubblica.

Sull'Inter, invece, scrive il quotidiano: "Se ieri è stato il giorno dell’inizio ufficiale della trattativa De Ligt, oggi finirà quella tra Inter e Psg per Skriniar, che si trasferirà sotto la Tour Eiffel. I parigini verseranno 65 milioni, bonus compresi, nelle casse dei nerazzurri, che potranno così concludere l’affare Bremer: il difensore brasiliano del Torino, attualmente in ritiro con Juric in Alta Austria, sarà l’ultimo regalo del mercato per Inzaghi e costerà 30 milioni".