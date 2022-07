Bremer vuole l’Inter, l’entourage mette fretta al Torino: chiesto nuovo summit

Il difensore brasiliano ha scelto da tempo i nerazzurri: per definire l'operazione serve l'accordo con i granata

L'Inter vuole Bremer, Bremer vuole l'Inter: una situazione che va avanti da mesi, ma che per giungere al lieto fine ha bisogno necessariamente dell'accordo con la terza parte chiamata in causa, ovvero il Torino. Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, parla di una telefonata partita oggi da Busardò, l'agente che cura l'operazione per conto del difensore brasiliano, e la dirigenza granata: nell'occasione è stata chiesto un nuovo summit tra le parti, così da velocizzare il buon esito dell'affare.