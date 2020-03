Repubblica – Marotta furioso con Dal Pino: questo si dimetterà? E c’è un rischio enorme

Continua il caos in Lega dopo la scelta di ieri di rinviare le gare di campionato e dopo il durissimo attacco di Beppe Marotta, ad dell’Inter, nei confronti del presidente Dal Pino. Quest’ultimo ha risposto al dirigente poco fa e gli animi sono a dir poco surriscaldati. E Repubblica spiega: “Oggi alle 12 consiglio di Lega straordinario via Skype richiesto dall’Inter: l’ad Marotta è furibondo con il presidente Dal Pino, appena rientrato dagli Usa, e Dal Pino è furibondo con lui. L’Inter non aveva votato il manager esperto di tlc, così come non lo avevano votato a gennaio Juventus e Torino. Era stato eletto grazie ai club convinti da Roma e Lazio. Ora che succederà? Dal Pino si dimetterà? Si ricandiderà a fine stagione?

Le gestione dell’emergenza è più che mai nelle mani della Lega di A, in caso di mancato funzionamento la Figc potrebbe commissariare la Lega. Il ministro Spadafora, pur approvando l’ipotesi del rinvio al 13 maggio per una questione di immagine del nostro Paese (immagine già devastata), si è tirato fuori. Giovanni Malagò segue con attenzione e trepidazione tutta la vicenda. Questa stagione rischia di saltare. D’altronde, Marotta che è anche membro federale, ha ricordato come era necessario scendere da 20 a 18 club in serie A, trovando più spazio nel calendario per eventuali recuperi. Ha ragione, ma sa benissimo che nonostante lo sforzo di tanti presidenti (da Abete a Tavecchio per finire con Gravina) Leghe e componenti non si sono mai messe d’accordo. Interessi di parte, e ora il calcio italiano sta miseramente affondando…”.