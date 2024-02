Repubblica – San Siro, Inter e Milan vogliono 18% posti vip: “Basta prezzi biglietti italiani”

E quindi, nei progetti di Scaroni e Antonello, e delle proprietà che rappresentano, almeno 6- 8 mila posti “ premium”, lussuose lounge a bordo campo in cui le aziende acquistino biglietti per i loro clienti e partner privilegiati, ristorazione di lusso, i musei delle due squadre a due passi dall’impianto, un albergo che mandi direttamente gli ospiti in tribuna, magari l’occasione per i graditissimi invitati di stringere la mano al mister che in quell’occasione gioca in casa. Non una partita di calcio, ma una “esperienza”, per usare un termine abusato. E un’esperienza a San Siro — per non parlare del valore di un albergo o di altri edifici che si potranno costruire — ha certo un valore emotivo ed economico infinitamente superiore a quello della medesima esperienza con vista Rozzano e San Donato"