Repubblica: “Inter, faccia a faccia squadra-società: i dettagli. Fatta una rassicurazione”

Nel momento complicato a livello societario, l’Inter ha un impegno importantissimo domani sera, che può valere una stagione: lo scontro diretto contro la Juventus. Per cercare di distogliere l’attenzione dai problemi extra-campo, la dirigenza nerazzurra ha incontrato i calciatori ad Appiano Gentile ieri per sistemare la questione stipendi arretrati e sulle voci sul futuro societario. Scrive infatti Repubblica. “I due amministratori delegati dell’Inter hanno aggiornato allenatore e giocatori, assicurando loro che gli stipendi di luglio e agosto saranno pagati entro il 16 di febbraio.

E hanno cominciato a introdurre il discorso di un possibile futuro accordo per il posticipo di quelli di novembre e dicembre, che in base alle norme Figc andranno in ogni caso corrisposti entro il prossimo giugno. I giocatori hanno ascoltato quanto i dirigenti avevano da dire, senza fare domande. Al termine dell’incontro, si sono riuniti fra loro per discutere delle informazioni ricevute. Prezioso in questa fase è il contributo dei senatori dello spogliatoio, impegnati in un lavoro di raccordo fra il club e i compagni arrivati più di recente”, si legge