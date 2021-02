Repubblica – Inter, Zhang cerca soldi freschi: BC prima opzione, occhio a Mubadala

Repubblica fa il sunto circa lo stato dell'arte in merito alla cessione dell'Inter da parte di Suning

Nelle ultime giornate non sono arrivati aggiornamenti significativi ma il tema inerente alla cessione dell'Inter resta un argomento in un certo modo caldo. Il futuro dell'Inter passa proprio dalla trattativa con il fondo BC Partners che per ora rimane la prima opzione ma non è da escludere che ci possa essere un colpo di scena.