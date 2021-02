Repubblica – Inter, Mubadala fa davvero sul serio: se salta con Bc Partners, tre in lizza

L'Inter continua ad essere al centro di intense trattative. Suning sta proseguendo i contatti con il fondo inglese Bc Partners

"Nel caso in cui il dialogo con BC Partners dovesse rilevarsi infruttuoso, sono diverse le società di private equity che hanno messo l'Inter nel mirino. Sembra fare sul serio Mubadala, fondo di Abu Dhabi che fino al 2010 deteneva una quota di Ferrari: un affare stretto al tempo in cui a guidare la casa di Maranello era Luca Cordero di Montezemolo, già in affari con gli emiratini anche per il marchio Ballantyne Cachemire. Limite tipico dei fondi arabi sono i tempi lunghi di gestione delle pratiche, e Suning ha bisogno di soldi subito.

Resta in lizza per l'Inter anche il fondo Ares, che sta studiando il dossier tramite uno studio di avvocati newyorkese. Ed è aperto da tempo il dialogo con Eqt, operatore scandinavo specializzato in investimenti in ambito tecnologico e delle telecomunicazioni. Hanno invece presto lasciato la presa gli americani di Bain Capital, non considerando sufficienti le attese di rendimento".