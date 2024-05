Nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra Alejandro Camano, procuratore di Lautaro Martinez, e l'Inter in un hotel di Milano ma la trattativa per il rinnovo del centravanti argentino sta vivendo una fase di stallo per l'ampia forbice tra domanda e offerta:

"Da una parte, in un hotel del centro di Milano, Piero Ausilio e Dario Baccin, dall’altra Alejandro Camaño: in mezzo, sul tavolo, le idee (divergenti) sul rinnovo di Lautaro Martinez. L’Inter non vuole andare oltre ai 10 milioni, compresi però i bonus legati al rendimento della squadra (almeno 1.5 milioni con base fissa a 8.5); l’agente - che chiede un “risarcimento” per il fatto di non aver più chiesto aumenti dal contratto firmato nel 2021 a 6 milioni - punta a un prolungamento triennale con cifre a salire fino a far guadagnare 16 milioni al suo assistito. Un Everest impossibile da scalare alla luce dei paletti posti da Oaktree. Il clima nella sala non era dei migliori: l’Inter si è irritata per il balletto di dichiarazioni sull’argomento e soprattutto perché le carte in tavola sono cambiate sensibilmente dall’incontro di Madrid (13 marzo) quando la firma sembrava quasi una formalità", si legge su Tuttosport.