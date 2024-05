"Perché un fuoriclasse sa badare a sé stesso anche fuori dal campo, sa quando qualcuno attorno a lui supera il limite e quando questo superare il limite mette a rischio la tranquillità o addirittura la carriera. È pieno il mondo di giocatori che chiedono troppo al club in cui stanno da dio, se ne vanno e finisco nel dimenticatoio, e Lautaro ne conosce qualcuno. Non è che non vogliono accontentarlo, è che non possono. Lui lo sa perfettamente. È parte del suo dovere comprendere il contesto in cui lavora e non tirare troppo la corda. Lo è a maggior ragione perché è il capitano di un gruppo. Dunque il Toro non si deve giudicare per la richiesta che ha fatto ma per la reazione che avrà al “no”. Se accetta il massimo a cui l’Inter può spingersi, allora vale tutti i soldi che chiede e anche di più".