Repubblica – Serie A, il Consiglio di Lega dice sì: rinviata la 1a giornata di Atalanta e Inter

Il Consiglio di Lega appena concluso ha accettato all’unanimità di rinviare la prima giornata di campionato di Atalanta e Inter, impegnate fino a qualche giorno fa nelle final eight delle coppe europee. Lo riporta Franco Vanni, giornalista di Repubblica:

“Concluso Consiglio di Lega A (al telefono) su inizio campionato. Accettata richiesta di rinvio della 1a giornata per Atalanta e Inter, impegnate in final eight delle coppe. Lo avevano chiesto anche Cagliari e Roma ma non è stato concesso. Deciso all’unanimità“.