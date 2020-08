Anche l’Atalanta come l’Inter ha chiesto il rinvio della prima di A: si va verso l’ok

L’Inter e l’Atalanta hanno chiesto alla Lega Calcio il rinvio della prima partita della nuova stagione. Il club nerazzurro ha fatto la richiesta dopo il prolungato impegno in Europa League che ha fatto in modo che la squadra di Conte chiudesse la stagione il 21 agosto. Anche i bergamaschi hanno chiesto di cominciare con qualche giorno di ritardo rispetto alla data fissata per il 19 settembre, per l’impegno in CL. “La questione potrebbe essere trattata dal presidente Paolo DalPino nel prossimo in consiglio di Lega mal’orientamento sembra positivo”, si legge su Il Giornale.