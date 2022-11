Roberto Carlos: “Inter, Lautaro un grande attaccante. Dimarco talento. E con la Juve…”

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, il brasiliano ha parlato dell'attesissima Juventus-Inter e non solo

«Già, Lautaro è un grande centravanti. Mi ricorda per molte cose il fratello dell’allenatore: Filippo Inzaghi. L’opportunismo nel gol è molto simile. Intere partite nell’ombra e poi in un secondo ti castiga con il guizzo vincente».

Cosa prova a essere il rimpianto di ogni interista?

«Lo ammetto, mi sarebbe piaciuto passare più tempo in Italia e all’Inter, a cui rimango comunque molto legato. D’altra parte, per come è proseguita la mia carriera, penso che in quel momento sia stata una fortuna avere l’opportunità di crescere altrove. Il calcio è dinamico e le cose si muovono spesso velocemente».