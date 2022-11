Juve-Inter, carezze ai bianconeri nonostante il flop in Europa. Sacchi, c’è un’ossessione

Nella settimana più drammatica per la Juventus non abbiamo assistito a grandi processi nei confronti dei bianconeri. Come se per una squadra come la Juventus essere eliminata da un girone abbordabile di Champions League (tolto il Psg, lo era) e finire catapultata in Europa League fosse una cosa da niente, un'abitudine consolidata. Qualcosa nelle corde di società e squadra.