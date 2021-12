Oriali: “Mou è sempre uguale, ma l’Inter è forte. Inseriti i pezzi giusti: Inzaghi…”

L'ex mediano e dirigente nerazzurro ha parlato del portoghese e della squadra che lo affronterà domani alle 18 a Roma

È in una canzone e nei cuori nerazzurri per sempre. Prima come mediano al centro dell'Inter , negli anni '70-'80 (e in quelli di tutti gli italiani perché c'era anche lui nell'Italia Mondiale '82), poi come dirigente. Gabriele Oriali,detto Lele, c'è stato in tante Inter, in quelle vincenti, quella di Conte e soprattutto quella di Mourinho. Già, proprio lui, prossimo rivale in campionato, doveva succedere prima o poi e alla fine in Serie A è tornato, alla Roma. La sua rivale scudetto quando allenava l'Inter, la prossima sfida sulla strada di Inzaghi.