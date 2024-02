"Ma le scintille sono anche altrove. Perché da una parte del campo si troveranno faccia a faccia Barella e Pellegrini. Una sfida azzurra, con vista sull’Europeo. Barella è l’uomo che in nerazzurro strappa, attacca gli spazi, va che è una bellezza. Barella è unico, nel suo genere, perché ha un po’ (tanto) di tutto e tutto di qualità prelibatissima. Come prelibato è anche il momento di Lorenzo Pellegrini, il capitano giallorosso, che viene da tre gol in tre partite, cosa che non gli era mai successa prima in carriera. Se De Rossi cambierà qualcosa oggi sarà proprio grazie alla sua duttilità, alzandolo magari a fare il trequartista di sinistra per inserire in mediana Bove, più funzionale a compiti di contenimento e di marcatura. Perché in mezzo l’Inter è fortissima e lì va contrastata al meglio per provare a batterla".