Correa, brutto infortunio con l’OM. La rabbia contro Berghuis: “Hai una faccia tosta. Ma ti rivedo presto”

Durante Olympique Marsiglia-Ajax, Joaquin Correa ha dovuto lasciare il campo del Velodrome poco dopo l'ora di gioco dopo una brutta entrata da dietro di Steven Berghuis. Sui social l'argentino non ha digerito il comportamento del giocatore: "Non ti conosco ma hai avuto la faccia tosta di parlare dopo la partita e dire che non era stato nulla, invece di scusarti e preoccuparti delle mie condizioni. Tra colleghi il rispetto prima di tutto. Ma ci vedremo presto", ha scritto l'attaccante in una storia sul suo account Instagram. Per Correa una brutta botta alla caviglia, da stabilire i tempi di recupero.