Rummenigge: “Fossi ancora al Bayern vorrei Lautaro. Scudetto? Spero vinca l’Inter. Oggi…”

Una lunga intervista per raccontare la propria carriera, da calciatore e da dirigente. A tutto Karl-Heinz Rummenigge

«È stata una operazione tanto complicata quanto importante per i successi del Bayern degli ultimi anni. Lewandowski è una garanzia, come Neuer in porta: sono i due uomini più responsabili dei trionfi del Bayern. Robert è come Cristiano Ronaldo, cura in maniera maniacale il proprio fisico. Quando un campione è serio e vive per il calcio, può giocare ad alto livello anche dopo i 32-33 anni. Non è più come una volta. Penso a Messi, Ronaldo… Ma anche a Bonucci e Chiellini, capaci di vincere l’Europeo con l’Italia quasi da soli».