Sandro Sabatini, in diretta a Pressing, ha parlato in questi termini della prestazione dell'Inter contro il Sassuolo: "Non bisogna andare oltre nel commentare la prestazione dell'Inter. Bisogna semplicemente andare alla stessa velocità anche in Frosinone-Inter. Poi all'ultima giornata ci sarà il Verona. Come giustamente l'Inter si è dedicata alle feste e non aveva la concentrazione contro il Sassuolo, il Frosinone dice 'oh mica adesso ricominciate e vi concentrate di nuovo'.