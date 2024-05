Tancredi Palmeri dopo Sassuolo-Inter: “Quindi Milan, Juventus e Napoli vendevano le partite?”

L'editoriale di Tancredi Palmeri su Sassuolo-Inter e soprattutto sui commenti arrivati dopo la partita. Ecco quanto evidenziato dal giornalista a linterista.it: "Dunque la vulgata è che l’Inter intenzionalmente non abbia voluto vincere contro il Sassuolo, anzi abbia proprio perso apposta perché Marotta e Carnevali sono sodali da tanto tempo, fanno affari assieme e Marotta ha interesse che il Sassuolo non retroceda. E’ solo l’ultima follia di una stagione di follie in cui mentre l’Inter stracciava sul campo ogni avversario, ogni santa settimana che il Signore mandava in terra c’era nel frattempo una polemica che rischiava di amareggiare la seconda stella dell’Inter: e una volta Barella che simula, e un’altra i cambi che non giocano mai, e un’altra Zhang che è condannato per altre questioni, e un’altra la scadenza del prestito. Ogni santa settimana. E pure così l’Inter veleggia a +18 a 3 giornate dalla fine.