Sabatini: “Inter, si chiude l’avventura di Eriksen. Danese ripartirà altrove”

Le parole del giornalista sul futuro del centrocampista danese e non solo negli studi di Sport Mediaset

Sandro Sabatini, presente negli studi di Sport Mediaset, ha parlato di alcuni temi di mercato che riguardano l'Inter. Queste le sue considerazioni: "Rinnovo Brozovic? C'è un'offerta di 6 milioni netti l'anno sul tavolo, lui chiede qualcosa in più, ma c'è una sorta di predisposizione a trovare un accordo. Si respira ottimismo. Si chiude invece l'avventura di Eriksen, che va verso la risoluzione del contratto e punterà a riprendere la carriera altrove, magari all'Odense. Va detto che per questa stagione l'ingaggio del danese è coperto in buona parte dalla Uefa".