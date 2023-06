Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è a Istanbul per sostenere l'Inter nella finale di Champions: le sue parole

Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è a Istanbul per sostenere l'Inter nella finale di Champions. Ecco le sue parole ai giornalisti presenti all'esterno dell'Ataturk Stadium di Istanbul a pochissime ore dalla partita contro il Manchester City, raccolte dall'inviato di FCInter1908 Daniele Vitiello:

"C'è entusiasmo straordinario. Io sono stato anche a Madrid nel 2010. Allora le aspettative erano altissime, oggi è più difficile, ma proprio per questo ci si spera. Essere arrivati in finale è già un traguardo straordinario. Non si parte battuti, è una partita secca".