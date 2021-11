Sala: “Nuovo stadio, non disponibile a dibattito che lo metta in discussione. Sul come…”

Il sindaco di Milano è tornato sulla questione del dibattito pubblico sulla costruzione del nuovo impianto di San Siro

Eva A. Provenzano

La questione dello stadio è centrale per Inter e Milan e in questi giorni sta facendo parlare la delibera che era stata preparata per chiedere un dibattito pubblico sullo stadio. Ma la legge sugli stadi impedisce di fatto il dibattito pubblico. Il sindaco Giuseppe Sala ha parlato della proposta: «Non sono disponibile a partecipare a un dibattito che la metta ancora in discussione», ha detto riferendosi alla realizzazione del nuovo stadio a San Siro.

«Sono disponibile a discutere sul come, e quindi per esempio di come utilizzare gli oneri di urbanizzazione, ma non su stadio sì o stadio no», ha spiegato il primo cittadino di Milano a margine della presentazione del libro di Enrico Passaro 'Non facciamo cerimonie'. La delibera presentata dai Verdi sul dibattito pubblico è bloccata per un problema tecnico in Consiglio comunale.

«Un regolamento non va derubricato. I regolamenti non possono essere adattati alle singole esigenze, i nodi per discutere le cose sono tanti, ma rimane la mia posizione. Se vogliono fare un referendum è nella disponibilità dei consiglieri, ma rimane il fatto che qua parliamo senza il terzo incomodo, ossia Inter e Milan. È inutile che parliamo tra di noi. Le forme sono tante, il problema è che se è 'stadio sì o stadio no' io mi fermo e sto a guardare. Sono due anni che ci provo, poi magari non sono stato capace a convincere le squadre a lavorare su San Siro, però questa è la realtà. Per cui vediamo», ha concluso.

