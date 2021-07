Inter, Salcedo: “Voglio dare il massimo con questa maglia. Ora sono più maturo”

Le parole del classe 2001: "Con Inzaghi è stato un approccio molto buono, ci siamo parlati e mi ha fatto sentire subito molto bene"

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Eddie Salcedo, centravanti nerazzurro classe 2001, ha parlato così del ritorno in nerazzurro e dei giorni di ritiro al Suning Training Centre: "Con Inzaghi è stato un approccio molto buono, ci siamo parlati e mi ha fatto sentire subito molto bene: è stato un bell'approccio. Con attaccanti come Lukaku, Lautaro e Sanchez posso solo imparare: hanno esperienza mondiale, ho solo da imparare da loro, posso migliorare tantissimo. Il Verona? I due anni sono stati importantissimi per la mia maturità, mi sento molto più cresciuto: è stata un'esperienza molto positiva. Io mi vedo meglio davanti, come seconda punta. Prima ero ragazzino, ora sono più serio nelle cose, sono maturato. Il mio obiettivo? Dare sempre il massimo con questa maglia e cercare di dare il mio contributo.