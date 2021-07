Sky – Inter, Inzaghi ha le idee chiare sul futuro di Dimarco. E occhio a Salcedo

Il nuovo allenatore nerazzurro oggi inizia a lavorare in raduno con i giocatori che hanno già terminato le vacanze

Ieri Simone Inzaghi si è espresso chiaramente in conferenza stampa su Federico Dimarco . “Ha fatto molto bene a Verona, poi valuteremo, un prodotto del nostro vivaio. Ci puntiamo”, ha detto senza nascondersi il nuovo allenatore dell’Inter. Oggi il classe 1997 si è presentato in raduno e Sky Sport ha dato aggiornamenti sul suo futuro, ma anche su quello di Eddie Salcedo , al Verona con Dimarco nella scorsa stagione.

“Sono arrivati Salcedo e Dimarco, che potrebbero rientrare in discorsi importanti per la nuova stagione. Dimarco ha salutato al suo arrivo, è felice dopo l’annata positiva al Verona e anche Inzaghi ha detto che piace ed è pronto a valutarlo. Sappiamo che è richiesto sul mercato”, le parole di Matteo Barzaghi per Sky Sport sui due giocatori.