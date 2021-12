Salernitana-Inter, probabili formazioni: Sanchez affianca Dzeko. A sinistra…

Le possibili scelte di Simone Inzaghi in vista della trasferta di Salerno

Contro la Salernitana, l'Inter cerca l'allungo in vetta. I nerazzurri, reduci dalla vittoria contro il Cagliari, hanno l'occasione di staccare momentaneamente Napoli, Milan e Atalanta. Con Lautaro Martinez diffidato, Simone Inzaghi è deciso a dare un'altra chance ad Alexis Sanchez che contro il Cagliari ha trovato il gol ed è stato autore di un'ottima gara. Per la sfida dell'Arechi il tecnico non avrà a disposizione Darmian, ancora alle prese con problemi muscolari.