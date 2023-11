Sampdoria-Spezia, grande partita di Sebastiano Esposito: rinascita per il nerazzurro?

Terza vittoria consecutiva per la Sampdoria di Andrea Pirlo, che comincia ad ingranare e rimontare posizioni in classifica. Grande protagonista del successo 2-1 sullo Spezia è stato l'esterno Depaoli, autore di una doppietta. Ma grande protagonista anche Sebastiano Esposito, autore di una grande partita. Il giocatore di proprietà dell'Inter, ormai titolare nel Doria, ha colpito una clamorosa traversa con un gran tiro al volo e ha messo Borini per ben due volte solo davanti al portiere con due assist al bacio. Una prestazione di alto livello che fa ben sperare per il futuro genovese.