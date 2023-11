Si fa più chiaro il futuro di Samir Handanovic all'interno del mondo Inter . Come verificato da FCInter1908.it, infatti, l'ex portiere nerazzurro, ritiratosi dal calcio giocato al termine della scorsa stagione, nei prossimi mesi svolgerà un ruolo di scopritore di talenti in giro per l'Europa.

Un viaggio per il continente alla ricerca di possibili colpi per il futuro interista, prima di sedersi in panchina. Eh già, perché secondo quanto appurato, il piano del club sarebbe di far iniziare ad Handanovic un percorso in panchina, come del resto nei desideri dell'ex estremo difensore sloveno.