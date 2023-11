Vincolo San Siro, tutto rinviato, Tar solleva problemi competenza. Monguzzi: “Si arrendano”

La prossima sospensiva è prevista per il 5 dicembre, se il presidente deciderà di mantenerla alla seconda sezione. E' quanto emerso dalla prima udienza per il ricorso che l'Amministrazione comunale di Milano, a cui si sono aggiunti anche Inter e Milan, ha presentato davanti al TAR per la Lombardia-Milano lo scorso 19 ottobre per ottenere l'annullamento del parere positivo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, formulato il 26 luglio 2023, nonché del parere positivo della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia, del 27 luglio scorso, relativi alla sussistenza dell'interesse culturale per il secondo anello dello Stadio di San Siro. Vincolo che ancora non è scattato ma che scatterà nel 2025, per i 70 anni dell'impianto.