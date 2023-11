CdS – Italia, Barella inesauribile, Acerbi monumentale. Gli altri interisti…

E' una soddisfazione ulteriore per i tifosi dell'Inter vedere che l'Italia si appoggi su uno zoccolo duro tutto nerazzurro. Anche ieri è stata folta la rappresentanza della squadra di Simone Inzaghi, perché gli interisti in nazionale sono tutti protagonisti del progetto di Spalletti. I migliori, insieme a Chiesa, per il Corriere dello Sport sono Barella ('Subito caldo, dentro al gioco, destro potente per dire: ci sono. Va a chiudere quando serve, pulisce palloni importanti, inesauribile') e Acerbi ('Commovente per il lavoro che fa, per sé e per il compagno di reparto. Tiene sempre, non molla mai, monumentale'), a cui va il 7.5 in pagella.