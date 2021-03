Sanchez, finalmente un’alternativa. E Conte si toglie un sassolino dalla scarpa

Tre gol nelle ultime due partite per l'attaccante cileno, tornato ad alti livelli ed elogiato pubblicamente dal tecnico

Il successo dell'Inter sul campo del Parma (sesta vittoria consecutiva per gli uomini di Conte) porta la firma indelebile di Alexis Sanchez: l'attaccante cileno, schierato dal primo minuto al fianco di Lukaku, ha messo a segno una doppietta che ha deciso il match, andando in gol per la seconda partita consecutiva e raccogliendo gli elogi pubblici del suo allenatore. Una prestazione che ha certificato la sua crescita psicofisica, con La Gazzetta dello Sport che riporta le parole di Conte a fine gara.