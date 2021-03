Inter, Sanchez: “Sono come un leone in gabbia, più gioco e meglio sto. Lo scudetto…”

Il calciatore ha commentato la vittoria del Tardini ai microfoni di Skysport

Sì c'è l'aria che dici te. Dobbiamo pensare a noi, a fare la strada giusta, dobbiamo pensare a non sbagliare. Siamo cresciuti tanto. Sono qua da un anno e mezzo, da quando abbiamo perso la finale di EL i ragazzi sono migliorati tanto, a partire da Barella. Il mister gli insegna ogni giorno e loro stanno imparando. Io che ho più esperienza li guardo e penso che gli manchi solo qualcosa da vincere per fare quel salto.

Ho esperienza e se si fida di me sono contento. Cerco di essere sempre al cento per cento. Sono come un leone in gabbia che vuole sempre giocare. Io più gioco e meglio mi sento ed è da sempre così.