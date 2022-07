TS – Inter, Sanchez blocca Dybala: no anche al Flamengo, rischio tormentone

Se la questione Vidal appare ormai risolta, con il centrocampista che nella notte è atterrato a Rio De Janeiro per chiudere il suo passaggio al Flamengo, rimane ancora tutto da definire il futuro di Alexis Sanchez: l'attaccante non rientra più nei piani dell'Inter, ma ha ancora un anno di contratto e non intende "facilitare" la sua partenza. Il problema non è solo economico: il Niño Maravilla non è propenso a concedere sconti sulla sua buonuscita, ma soprattutto non vuole accettare proposte da squadre militanti in campionati non top. In questo modo i margini di manovra in entrata dei nerazzurri, vedasi Dybala, rimangono prossimi allo zero.