Inter, Vidal atterra in Brasile: i tifosi del Flamengo invadono l’aeroporto

Entusiasmo alle stelle a Rio De Janeiro in vista dell'arrivo del centrocampista cileno, che lascia i nerazzurri dopo due stagioni

Il sogno di Arturo Vidal di indossare la maglia del Flamengo sta per diventare realtà: il centrocampista cileno in questo momento è in volo alla volta del Brasile, e l'entusiasmo dei tifosi a Rio De Janeiro è alle stelle. Tantissimi supporters del club rubronegro hanno invaso l'aeroporto, fra canti, cori e dirette sui principali social network, pronti ad accogliere il loro nuovo beniamino.